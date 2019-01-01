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Новости /  Общество /  Социум  

В ГД предложили отказаться от газа в жилых домах

1 января 2019 20:49
19
В нижней палате парламента считают, что газ неэффективен и гораздо более опасен, чем электричество.
В России нужно отказываться от газификации в пользу электрификации, поскольку газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане, сказал первый замглавы Комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, передает life.ru.

— Необходимо отказываться от газификации и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве. Если говорить о "Справедливой России", то я и коллеги такое предложение делали ещё несколько лет назад. Причём были подсчёты. И если брать совокупные траты на эксплуатацию электричества в сравнении с газом, то электричество даже выходит выгоднее. Не говоря о том, что это безопаснее, значительно более безопасно, — приводит РИА "Новости" слова Емельянова.

По мнению парламентария, в новом строительстве надо изменить стандарты и отказаться от газа, а уже газифицированные дома стоит постепенно переводить на электричество.

"Совершенно очевидно, что газ опасен и неэффективен, потому что он всё равно дотируется из бюджета. Поэтому это не оправдывает себя экономически и опасно с точки зрения жизни и здоровья"
Михаил Емельянов


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Комментарии



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1 января 2019  20:49
В нижней палате парламента считают, что газ неэффективен и гораздо более опасен, чем электричество.
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