В ГД предложили отказаться от газа в жилых домах

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— Необходимо отказываться от газификации и переходить на электричество в коммунальном хозяйстве. Если говорить о "Справедливой России", то я и коллеги такое предложение делали ещё несколько лет назад. Причём были подсчёты. И если брать совокупные траты на эксплуатацию электричества в сравнении с газом, то электричество даже выходит выгоднее. Не говоря о том, что это безопаснее, значительно более безопасно, — приводит РИА "Новости" слова Емельянова.По мнению парламентария, в новом строительстве надо изменить стандарты и отказаться от газа, а уже газифицированные дома стоит постепенно переводить на электричество."Совершенно очевидно, что газ опасен и неэффективен, потому что он всё равно дотируется из бюджета. Поэтому это не оправдывает себя экономически и опасно с точки зрения жизни и здоровья"Михаил Емельянов