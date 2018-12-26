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Новости /  Общество /  Социум  

В ГАИ озвучили свою позицию на предложение отменить скидки на штрафы

26 декабря 2018 23:28
131
В ГИБДД уверены, что данная система стала одной из действенных мер, способствующей реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД.
На итоговой пресс-конференции глава ГАИ Михаил Черников озвучил позицию ведомства о предложении отменить 50% скидку на оплату штрафа в течение 20 дней с момента выписки постановления.

В ГИБДД уверены, что данная система стала одной из действенных мер, способствующей реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение ПДД. Черников отметил, что данная скидка для водителей комфортна и не стоит ее корректировать.

Напомним, отменить скидку предложил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он считает, что в данном виде эта система не оправдывает себя и поэтому необходимо обратиться в Правительство с предложением отменить скидку.

50% скидка на штрафы ПДД действует с 2016 года. Она распространяется на многие нарушения, но не на грубые – такие, как езда в пьяном виде, превышение скоростного ограничение более чем на 40 км/час, проезд на запрещающий сигнал светофора. Скидка действует при оплате в первые 20 дней с момента выписки штрафа, передает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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