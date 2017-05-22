В Филармонии Поволжского Православного института прошел музыкальный вечер «Учитель – Ученик»
22 мая 2017 21:31
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Кроме прекрасной концертной части, в которой выступили лауреат международных конкурсов Юлия Кочева и ее ученики, в первой части вечера-встречи была представлена только что изданная книга «Ставрополь-на- Волге – Тольятти – ВАЗ: время и судьба». Книга «Время и судьба» вышла в год 50-летия АВТОВАЗа и представляет собой экскурс к истокам истории завода.
Инициатором, редактором издания книги, а также автором предисловия стал ректор Поволжского православного института, директор Православной гимназии, член Общественной палаты Российской Федерации протоиерей Димитрий Лескин.
Презентуя книгу «Время и судьба», отец Димитрий не ограничился рассказом о том, как рождалось само издание. Он вспомнил о времени начала грандиозного строительства автогиганта, о ярких событиях того недавнего прошлого, о людях, их отношении к жизни, власти, религии, и, самое главное, о том, как важно сохранять память и воспитывать подрастающее поколение с осознанием истории нашей родины, ее национальной идеи, ее культуры и особенной духовности.
Музыкальный вечер продолжили ученики Юлии Кочевой. Выпускница Тольяттинской консерватории, Юлия Кочева окончила аспирантуру при Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки, является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, солисткой Тольяттинской филармонии. Со своими учениками она неоднократно принимала участие в мастер-классах выдающихся музыкантов. Все ученики Юлии Анатольевны, которые выступали в этот вечер в Филармонии Поволжского православного института, являются лауреатами и обладателями гран-при множества международных
конкурсов, ведут активную концертную деятельность.
В программе концерта-встречи прозвучали арии из опер великих композиторов: И.С.Баха, В.А.Моцарта, Дж.Пуччини, Г.Ф.Генделя, П.И.Чайковского, С. Прокофьева, М.Глинки, С.Рахманинова, М.Мусоргского, романсы и песни, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.
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