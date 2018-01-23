В Федеральной антимонопольной службе посчитали, сколько стоит бензин без учета налогов

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То есть если опираться на данные компании «Передовые Платежные Решения», средняя стоимость бензина на 22 января составляла 41,08 рубль. В этом случае литр бензина, если не учитывать все налоги и сборы, стоил бы около 14 рублей и 38 копеек.В ФАС также перечислили, какие факторы кроме налогов влияют на конечную стоимость топлива. Сюда относится динамика мировых цен, инфляционные процессы в России, издержки отрасли. Кроме того, оказывают влияние и сезонный спрос на нефтепродукты, плановые ремонтные работы на НПС и профилактические работы, условия отгрузки независимым хозяйствующим субъектам, а также динамика производства нефтяных продуктов российскими нефтяными компаниями.В начале 2018 года по прогнозам экспертов роста цен не ожидается в связи с предвыборным периодом.