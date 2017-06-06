В Елховском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Юный велосипедист»

5

Госавтоинспекторы напомнили всем участникам мероприятия о важности соблюдения Правил дорожного движения и безопасном пересечении улицы на двухколесном транспорте, разъяснили сложные ситуации на проезжей части и раздали пешеходам листовки с актуальной информацией. Участники акции смогли проверить свои знания о правилах безопасности на дороге в увлекательной викторине.Сотрудники местной Госавтоинспекции рассказали собравшимся родителям, что в летний период на базе школьного лагеря полицейскими запланирован цикл мероприятий по безопасности дорожного движения. Правоохранители в очередной раз напомнили мамам и папам школьников о необходимости проведения домашних профилактических бесед с детьми по поводу их поведения вблизи проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области