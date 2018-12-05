В Елховском районе прошли соревнования зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья»

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Состязаться в силе и ловкости собрались команды из образовательных учреждений сел Елховка, Красные Дома, Никитинка и Березовка.В начале игры было проведено построение, на котором ребят ознакомили с правилами. Каждая команда представила заранее подготовленные названия и девизы, с которыми они продемонстрировали физическую подготовку, смекалку и дисциплинированность.Первым состоялся конкурс строевой подготовки, после чего ребятам было необходимо преодолеть целый ряд заданий: разборка и сборка автомата, тематическая викторина, стрельба, метание гранаты, надевание общевойскового защитного комплекта. Как настоящие бойцы, участники достойно справили со всеми поставленными задачами.В завершении игры команды выстроились на плацу, где были объявлены результаты соревнований. Места распределились следующим образом: победителем стала команда из села Красные дома. Теперь ребята будут представлять район на зональных соревнованиях зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница Поволжья». Второе место заняла команда из села Никитинка, а третье разделили команды из сел Елховка и Березовка.Команды победителей были награждены грамотами, дипломами и призами, передает пресс-служба ГУ МВД СО.Фото: пресс-служба ГУ МВД СО