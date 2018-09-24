В Елховском районе отец-алиментщик оплатил долг, узнав о грозящей ему уголовной ответственности

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После развода гражданина Г. со своей супругой их несовершеннолетняя дочь осталась на попечении матери. Суд обязал мужчину выплачивать на содержание ребенка ¼ часть всех видов заработка.Судебными приставами-исполнителями Елховского района Самарской области в отношении гражданина Г. было возбуждено исполнительное производство за неуплату алиментов.В течение года мужчина перечислял денежные средства на содержание ребенка нерегулярно и в небольших размерах. Однако после очередного платежа должник в течение 2 месяцев не перечислил своему ребенку даже незначительной суммы. В связи с этим работниками Службы он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей илинетрудоспособных родителей». Суд назначил гражданину Г. 30 часов обязательных работ.Однако даже после применение к мужчине данной меры воздействия, он продолжал уклоняться от исполнения своих прямых обязательств. Судебными приставами-исполнителями мужчина был предупрежден, что в случае непогашения задолженности ему может грозить не только административная, но и уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».После чего отец-алиментщик погасил долг в размере 30 тысяч рублей.Узнать о своих долгах можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области