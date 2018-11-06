В Елховском районе мать-алиментщица устроилась работать продавцом, чтобы не стать уголовницей

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В отделе судебных приставов Мать-алиментщица устроилась продавцома Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Ч. за неуплату алиментов своему несовершеннолетнему сыну. На содержание своего ребенка женщина должна была выплачивать 1/4 часть всех видов заработка ежемесячно. Однако, вопреки решению суда, она этого не делала, тем самым, накопив долг перед одиннадцатилетним мальчиком в 77 тысяч рублей.о сыне гражданки Ч. взяла на себя его бабушка, которая и обеспечивала ребенка всем необходимым по мере своей возможности. Сама же алиментщица никакого участия в жизни сына не принимала и материальную помощь не оказывала. В связи с этим судебными приставами-исполнителями в отношении гражданки Ч. был составлен протокол об административном правонарушении за «Неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 20 часовобязательных работ.Должница была предупреждена об уголовной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год. Страх перед арестом побудил ее трудоустроиться в магазин продавцом. Судебными приставами-исполнителями по месту работы гражданки Ч. было направлено постановление об удержании ¼ части от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу ее сына, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.