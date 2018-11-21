В Елховке попытаются еще раз продать школу, военкомат и почту за 5,6 млн рублей
21 ноября 2018 17:14
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«Все три здания давно находятся в аварийном состоянии, уже включались в прогнозный план приватизации предыдущих лет, но пока ни одно из них реализовать не удалось, несмотря на то, что каждый раз цена предложения опускается все ниже», — сообщил «СО» ОНЛАЙН» депутат Елховского собрания представителей Андрей Андреев. Он также пояснил, что аварийное здание школы по ул. Школьная, 8Б давно закрыли. Рядом построен новый современный образовательный комплекс на 1000 учащихся, и потребность в ремонте старого здания давно отпала.
Здание военкомата по ул. Кооперативной, 25 пришло в аварийное состояние еще в 1999 году. При этом само подразделение также давно реорганизовано и стало межрайонным, и потребности в помещении для него в Елховском районе нет. Сначала военкомат перевели в Кошкинский, а потом в Красноярский район.
По причине аварийного состояния и нецелесообразности восстановления за муниципальный счет в программу приватизации включена и аптека по ул. Почтовой, 32. За нее елховские власти рассчитывают получить наибольшую сумму — 2,4 млн рублей, при том что здание школы больше, чем аптека, как и участок по ним. Аптека занимает 275 кв. м на участке в 1 520 кв. м, ашкола — 1 791 кв. м на 2 985 кв. м
В программу приватизации включены не только здания, но и несколько автомобилей, попытки приватизировать которые терпят неудачу уже второй год подряд. Среди этих машин — семилетний Chevrolet Lacetti, а также ВАЗ-21099 и ГАЗ-3110, которым 17-18 лет.
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