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В «Экспо-Волга» открылась православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»

11 сентября 2018 18:08
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Центральная святыня выставки – ковчег с частицей мощей Святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли в Самару из Рима.
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась традиционная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Мероприятие организовано Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Центральная святыня выставки – ковчег с частицей мощей Святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли в Самару из Рима.

В зоне святыни посетители могут приложиться к иконе Спасителя, которая отразилась на стекле. Это настоящее чудо Господне. Отображения иконы на стекле существует всего на нескольких иконах во всем мире.

На площадке выставки все желающие смогут насладиться выступлением ансамбля этнической и духовной музыки «Алконост», завораживающей музыкой коллектива «SiriusEyes». Районы Самарской области представят концерт местных исполнителей и уникальную экспозицию, которая отражает исторические события, неповторимые святыни.

Также перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Отец Николай Агафонов, Алексей Алексеевич Солоницын, состоятся интересные встречи с духовными наставниками.

Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет смастерить изделия из глины, свалять подделку из шерсти, порисовать на гипсе.

В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На ярмарке можно приобрести натуральные продукты: колбасы, сыры, мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие вкусности к столу.

Выставка пройдёт с 11 по 17 сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23 А, ВК «Экспо-Волга».

Подробная информация на сайте: http://prav-expo.ru

Время работы: 10.00-19.00; вход свободный, передает пресс-служба облправительства. 
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