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Новости /  Общество /  Социум  

В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню

24 марта 2018 12:22
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На ее снос пришли посмотреть сотни людей. Демонтировать конструкцию решила Уральская горно-металлургическая компания. На этом месте местные власти планируют построить ледовую арену.
В Екатеринбурге демонтировали взрывом часть недостроенной телебашни, сообщает РБК со ссылко на Ura.ru.

На снос конструкции, как уточняет агентство, пришли посмотреть сотни людей. Вокруг участка башни перед взрывом для того, чтобы предотвратить разлет осколков, натянули специальную защитную сетку. В воздухе после падения постройки поднялась густая пыль. Конструкция, как замечает Ura.ru, упала без отклонений, ровно по траектории.

«Это было эпично», — поделился своими впечатлениями с Ura.ru один из очевидцев произошедшего. «Я чуть не заплакала», — отметила также пришедшая посмотреть на снос башни девушка. «Глубочайшим разочарованием» случившееся в беседе с агентством назвал и депутат городской думы Олег Хабибуллин. «Людей много, но уже ничего не изменить. Что может быть символичнее, чем разрушение символа города. Она [башня] — символ города. Даже те, кому не нравится [эта постройка], это признают», — добавил он.

Башня, как поясняет Ura.ru, была демонтирована в несколько этапов. Сначала на ней сработали заряды, которые были закреплены на высоте 70 м. Это позволило обрушить ее верхнюю часть. Спустя 30 секунд взорвались установки на 10-метровой отметке. Место падения конструкции специалисты смягчили насыпью, создающей эффект земляной подушки. О падении башни местных жителей предупреждали несколько серий сирен.

Демонтаж объекта, как рассказали позже в компании-генподрядчике по демонтажу телебашни АО «Работы взрывные специальные», прошел в штатном режиме. «Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует», — рассказал журналистам генеральный директор предприятия Юрий Овчаров. Оставшаяся стоять часть башни — основание высотой в 25–30 м, — по его словам, будет сноситься уже без подрывов. Оно, как заверила агентство представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина, будет разобрано примерно за две недели.​

Строительство телебашни началось в Екатеринбурге еще в 1983 году, высота постройки должна была составить 361 м, однако в 1991 году из-за проблем с финансированием возведение конструкции было заморожено. Ее высота на тот момент уже составляла 220 м.

С тех пор велись споры о дальнейшей судьбе объекта. Так, существовали проекты реконструкции телебашни с дальнейшим использованием по прямому назначению, перепрофилированию и сносу. Летом прошлого года было объявлено, что постройку все же снесут. Глава администрации города Александр Якоб в октябре прошлого года рассказывал «РБК-Екатеринбург», что на этом месте построят уникальную ледовую арену. Демонтировать конструкцию решила Уральская горно-металлургическая компания.

После этого в городе неоднократно проходили протесты противников сноса башни. 23 марта стало известно, что несколько активистов — бейсджамперы и руферы — прорвались на территорию объекта. Четверо из них впоследствии взобрались на вышку. С собой у забаррикадировавшихся имелся запас еды на неделю. Протестующих тогда поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Я этих людей прекрасно понимаю. Просто у города нет возможности влиять на эту ситуацию, так как телебашня находится в областной собственности», — отмечал он.


Фото: @k_pafnutii / Twitter







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Комментарии



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