В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню
24 марта 2018 12:22
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На снос конструкции, как уточняет агентство, пришли посмотреть сотни людей. Вокруг участка башни перед взрывом для того, чтобы предотвратить разлет осколков, натянули специальную защитную сетку. В воздухе после падения постройки поднялась густая пыль. Конструкция, как замечает Ura.ru, упала без отклонений, ровно по траектории.
«Это было эпично», — поделился своими впечатлениями с Ura.ru один из очевидцев произошедшего. «Я чуть не заплакала», — отметила также пришедшая посмотреть на снос башни девушка. «Глубочайшим разочарованием» случившееся в беседе с агентством назвал и депутат городской думы Олег Хабибуллин. «Людей много, но уже ничего не изменить. Что может быть символичнее, чем разрушение символа города. Она [башня] — символ города. Даже те, кому не нравится [эта постройка], это признают», — добавил он.
Башня, как поясняет Ura.ru, была демонтирована в несколько этапов. Сначала на ней сработали заряды, которые были закреплены на высоте 70 м. Это позволило обрушить ее верхнюю часть. Спустя 30 секунд взорвались установки на 10-метровой отметке. Место падения конструкции специалисты смягчили насыпью, создающей эффект земляной подушки. О падении башни местных жителей предупреждали несколько серий сирен.
Демонтаж объекта, как рассказали позже в компании-генподрядчике по демонтажу телебашни АО «Работы взрывные специальные», прошел в штатном режиме. «Если говорить о том, что волновало общественность, то сейсмика полностью отсутствует», — рассказал журналистам генеральный директор предприятия Юрий Овчаров. Оставшаяся стоять часть башни — основание высотой в 25–30 м, — по его словам, будет сноситься уже без подрывов. Оно, как заверила агентство представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина, будет разобрано примерно за две недели.
Строительство телебашни началось в Екатеринбурге еще в 1983 году, высота постройки должна была составить 361 м, однако в 1991 году из-за проблем с финансированием возведение конструкции было заморожено. Ее высота на тот момент уже составляла 220 м.
С тех пор велись споры о дальнейшей судьбе объекта. Так, существовали проекты реконструкции телебашни с дальнейшим использованием по прямому назначению, перепрофилированию и сносу. Летом прошлого года было объявлено, что постройку все же снесут. Глава администрации города Александр Якоб в октябре прошлого года рассказывал «РБК-Екатеринбург», что на этом месте построят уникальную ледовую арену. Демонтировать конструкцию решила Уральская горно-металлургическая компания.
После этого в городе неоднократно проходили протесты противников сноса башни. 23 марта стало известно, что несколько активистов — бейсджамперы и руферы — прорвались на территорию объекта. Четверо из них впоследствии взобрались на вышку. С собой у забаррикадировавшихся имелся запас еды на неделю. Протестующих тогда поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. «Я этих людей прекрасно понимаю. Просто у города нет возможности влиять на эту ситуацию, так как телебашня находится в областной собственности», — отмечал он.
Фото: @k_pafnutii / Twitter
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