В Движении автомобилистов прокомментировали идею запретить инспекторам ГИБДД грубить и курить

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«Из всего перечисленного неким нововведением является запрет курения. Потому что всё остальное и так предусмотрено законом. Сотрудники дорожной полиции, как и любой полиции, обязаны быть вежливыми, не имеют права оскорблять граждан. Не могу сказать, что прямое хамство распространено и представляет главную проблему между водителями и сотрудниками ГИБДД. Можно быть предельно вежливым и при этом грубейшим образом нарушать закон», — пояснил Похмелкин.Ранее в Госавтоинспекции России предложили запретить инспекторам ГИБДД при разговоре с участниками дорожного движения грубить, говорить в пренебрежительном тоне, а также курить.