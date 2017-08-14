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В Движении автомобилистов прокомментировали идею запретить инспекторам ГИБДД грубить и курить

14 августа 2017 21:35
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Ранее в Госавтоинспекции России предложили запретить инспекторам ГИБДД при разговоре с участниками дорожного движения грубить, говорить в пренебрежительном тоне, а также курить.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT прокомментировал предложение ГИБДД обязать своих сотрудников быть вежливыми, сообщает russian.rt.com.

«Из всего перечисленного неким нововведением является запрет курения. Потому что всё остальное и так предусмотрено законом. Сотрудники дорожной полиции, как и любой полиции, обязаны быть вежливыми, не имеют права оскорблять граждан. Не могу сказать, что прямое хамство распространено и представляет главную проблему между водителями и сотрудниками ГИБДД. Можно быть предельно вежливым и при этом грубейшим образом нарушать закон», — пояснил Похмелкин.

Ранее в Госавтоинспекции России предложили запретить инспекторам ГИБДД при разговоре с участниками дорожного движения грубить, говорить в пренебрежительном тоне, а также курить.

 
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Комментарии



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