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Новости /  Общество /  Социум  

В Доме журналиста открывается выставки самарской художницы Юлии Кузнецовой «Игры солнца и теней»

2 мая 2017 16:57
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В экспозицию вошли новые работы-натюрморты, пейзажи, городские и ландшафтные, выполненные на пленэре, а также графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь.
3 мая     Дом журналиста

Название выставки имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно напрямую говорит, что в основах работ автора лежит игра света и тени, с другой - раскрывает зрителю две стороны творчества художника - яркую, наиболее заметную, живописную, то есть «солнечную» и графическую, «теневую» серию работ, которая будет представлена впервые.

В экспозицию вошли новые работы-натюрморты, пейзажи, городские и ландшафтные, выполненные на пленэре, а также графические зимние зарисовки в технике соус-гуашь, на которых запечатлены улочки родного города, «выхваченные» из городской суеты, знакомые и узнаваемые места Самары и другие сюжеты, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.

Фото   art-julia.ru 
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