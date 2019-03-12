В Доме журналиста обсудили вопросы развития малого и среднего предпринимательства

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Организатором мероприятия выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов, ГАУСО «Редакция «Волжская коммуна» и Союз журналистов при поддержке регионального правительства. Также в мероприятии приняли участие представители прокуратуры Самарской области, торгово-промышленной палаты Самарской области, эксперты, общественные помощники уполномоченного и представители бизнес-сообщества.В своем выступлении Евгений Борисов обозначил основные вопросы для рассмотрения, это взаимодействие бизнеса и власти, защита предпринимателей от уголовного преследования, законодательные новации в строительной сфере, меры государственной финансовой поддержки бизнеса на ближайшие несколько лет и многие другие. Кроме того, по итогам круглого стола сформированы предложения для дальнейшей проработки совместно с общественностью.В ходе обсуждения поставленных вопросов заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин отметил, что введение эскроу-счетов для застройщиков — тема очень болезненная: «Эта область в настоящее время переживает серьезные изменения и в ней проходит глубокий этап реформирования. Главная суть реформы — решить проблему обманутых дольщиков и не допустить появления обманутых дольщиков. Законодатель предусмотрел переходный период, не все стройки смогут перейти на эскроу-финансирование. Для проектов вводятся критерии, сейчас с Правительством РФ идет обсуждение этих критериев. В перспективе орган исполнительной власти будет определять процент технической готовности объекта, если он в высокой степени готовности, то он не будет подпадать под новые правила и будет достраиваться по старой схеме».Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере незаконного уголовного преследования и реализации амнистии Вахтанги Арзиани затронул одну из проблемных тем — незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности и как следствие аресты, изъятие документов, имущества. «Предлагаем совместно с адвокатским сообществом провести анализ количества удовлетворенных следователями ходатайств адвокатов о применении меры пресечения для предпринимателей, не связанной с лишением свободы, и изменить практику арестов предпринимателей в рамках предварительного следствия», — прокомментировал Евгений Борисов.Подводя итоги мероприятия, участники пришли к единому мнению об эффективности проведения подобных встреч и высказали свои предложения о необходимости дальнейшего обсуждения проблемных вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности в подобном формате, передает пресс-служба облправительства.