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Новости /  Общество /  Социум  

В Доме офицеров Самары пройдет благотворительный концерт в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи

6 февраля 2017 20:24
167
Все собранные деньги направят семьям погибших.
В Доме офицеров Самарского гарнизона почтят память погибших в авиакатастрофе под Сочи, когда погибли 92 человека. 

Среди них были  64 артиста ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова.

10 февраля пройдет благотворительный концерт. Начало мероприятия в 19:00. 

Все собранные деньги направят семьям погибших, говорится в сообщении Дома офицеров.




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Комментарии



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