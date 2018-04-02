В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
2 апреля 2018 14:57
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Канва гала-концерта построена на истории компании иностранцев, которые попали в Самару накануне Чемпионата мира по футболу. Что подвигло их приехать именно в наш город, какой видят Самару иностранцы и как меняет город предстоящее большое спортивное событие – все эти темы будут раскрыты в рамках гала-концерта «Веснушки – 2018».
В течение всего марта профессиональные члены жюри оценивали концерты ссузов области и выбирали интересные номера и самых талантливых студентов. Лучшие артисты, номера и идеи стали частью гала-концерта фестиваля. Из 295 представленных за все время фестиваля номеров на главный концерт было выбрано 18. Именно они станут основой главного концерта фестиваля.
В этом году в фестивале приняло участие рекордное количество учебных заведений - 30 ссузов из Самары, Тольятти, Нефтегорска, Безенчука, Сергиевска, Кинеля и сел Домашки и Усолья. Кроме концертов в ссузах, для студентов был организован отдельный конкурсный день, где молодые артисты смогли представить членам жюри творческие номера, которые не вошли в основной концерт ссуза, или номера из образовательных организаций, не участвующих в основной программе фестиваля. За все время фестиваля членами жюри больше сотни студентов были награждены дипломами и около 40 стали лауреатами.
Кроме того, 4 номера студентов ссузов по каждому из основных направлений фестиваля, среди которых вокал, танцы, художественное слово и оригинальный жанр, будут представлены на конкурсном дне Самарской областной студенческой весны. Участникам «Веснушки» дается шанс попасть на областной фестиваль студвесны и в дальнейшем – на Всероссийскую студенческую весну. Номера, которые будут рекомендованы к участию в конкурсном дне областной студвесны, будут определены членами жюри после гала-концерта «Веснушки – 2018», сообщает пресс-служба СДМ.
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