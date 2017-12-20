В Детской картинной галерее откроется выставка-путешествие для детей по сказке «Аленький цветочек»

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Впервые «сказка ключницы Пелагеи» (с таким подзаголовком вышел текст) увидела свет в 1858 году в приложении к книге Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова-внука». В экспозиции можно будет увидеть издание этого произведения 1909 года, предоставленное, вместе с несколькими другими книгами, автографами его сыновей и фотографиями, Самарским литературно-мемориальным музеем им.М.Горького.«Аленький цветочек» имеет к нашему городу непосредственное отношение: дело в том, что здесь жил адресат, которому была посвящена сказка. Один из сыновей Сергея Тимофеевича, Григорий, в 50- 70 годы XIX века служил в Самаре – сначала вице-губернатором, а спустя время губернатором, делая многое для города и губернии. Адресатом «Аленького цветочка» стала дочь Григория и любимая внучка Сергея Тимофеевича Ольга, жившая вместе с отцом в Самаре.Как сообщают организаторы выставки, за прошедшие с первой публикации годы сказка «Аленький цветочек» завоевала не одно поколение детей и взрослых и стала национальным литературным достоянием, выдержав десятки переизданий и постановок."Именно эта жизнестойкость сказки заставила нас иначе взглянуть на «юбилейный» повод и отправиться в новое путешествие по хорошо, как всем казалось, знакомому тексту. Вместе с собой мы позвали детей, объявив художественный конкурс, в котором поучаствовало почти 400 авторов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулёвска и других городов и сёл. Из этих работ было отобрано около 250 иллюстраций, которые и стали главными экспонатами выставки. Благодаря этим рисункам сказка словно смогла проявить всё богатство заложенных смыслов в визуальном «объёме»- приходя на выставку, зрители буквально попадают в калейдоскоп героев и образов. По ним несложно понять, что тронуло детей в этой сказке, как они представили себе сестёр, купца и чудище, какие моменты оказались самыми волнующими и вдохновляющими. Кроме конкурсных рисунков в выставку вошла керамика учеников ДХШ им. Марка Шагала (город Тольятти) и мастерских при музее. Эти работы представляют пластическое решение образов сказки.В какой-то степени выставка «Аленький цветочек» получилась не совсем музейная, в том смысле, в каком от музея обычно ждут предметов старины и следов времени. В этой экспозиции все рисунки буквально сегодняшнего дня – их авторы ходят, растут, рисуют рядом с нами. И наша выставка даёт прекрасный повод с ними познакомиться.Вместе с детьми, пришедшими на выставку, мы попробуем поискать ответы на вопросы: о каких чудесах на самом деле рассказывает эта сказка? В чём секрет её долгой жизни? Почему читатели очень разного возраста находят в этой истории что-то важное для себя? И как смог Аксаков превратить широко известный в Европе сюжет в настоящую русскую сказку? Чтобы ответить на эти вопросы, придётся хорошенько вспомнить текст, а кому-то из самых маленьких посетителей впервые с ним познакомиться.Выставка построена так, что все события «Аленького цветочка» разделены на пять ключевых фрагментов и каждый из них представлен в отдельном зале. Проходя сквозь них, играя с героями, выполняя задания, наблюдая и рассматривая рисунки, дети доходят до самого острого и кульминационного момента сказки. И тут от наших маленьких зрителей потребуется вся вдумчивость и сердечная чуткость, чтобы помочьсказке обрести свой счастливый конец.Всех пришедших на выставку ждут испытания, впечатления, вопросы и ответы, сюрпризы и отличное настроение", - сообщает пресс-служба Детской картинной галереи.Выставка открыта с 27 декабря 2017 года до конца февраля 2018 года по адресу: ул. Куйбышева, 139.