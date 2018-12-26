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Новости /  Общество /  Социум  

В «Деснице» состоялась профориентационная встреча подростков и молодежи с инвалидностью и их сверстников без инвалидности

26 декабря 2018 14:59
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На встрече Мария Титкова, специалист по созданию видео фильмов, из Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура» рассказала ребятам, как делают мультфильмы.
24 декабря в «Деснице» состоялась профориентационная встреча подростков и молодежи с инвалидностью и их сверстников без инвалидности в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». В Самаре исполнителем проекта является СГООИК «Ассоциация Десница».

На встрече Мария Титкова, специалист по созданию видео фильмов, из Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура» рассказала ребятам, как делают мультфильмы.
Ребята узнали обо всех этапах создания фильма, от написания сценария до озвучивания, о разных видах мультипликации, о том, кто и как создает мультфильмы.

Ребята очень удивились, но оказывается анимационный фильм вполне способны сделать даже школьники. Мария показала несколько мультфильмов, созданных детьми. 

- Я всегда хотела узнать, как делают мультфильмы, - сказала Аня Елисеева, ученица 7-го класса школы № 101, - я люблю снимать видео и выкладывать в социальные сети – это очень
увлекательно, а сделать мультфильм своими руками – очень заманчиво.

Продолжилась встреча праздничным чаепитием и фотосъемкой возле нарядной Ёлочки, ведь совсем скоро – Новый год и новые интересные события проекта «На урок – вместе»! Учеников
проектных школ ждут профориентационные встреч и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.

Задача проекта — привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе, передает пресс-служба СГООИК Десница.


Фото:   пресс-служба СГООИК Десница
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На встрече Мария Титкова, специалист по созданию видео фильмов, из Музейно-образовательного центра «Школа-Музей-Культура» рассказала ребятам, как делают мультфильмы.
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