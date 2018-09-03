В День знаний в Тольятти открыт кадетский класс Росгвардии
3 сентября 2018 16:12
120
Полковник Тряпичников поблагодарил руководство кадетской школы за проделанную работу по созданию специализированного класса. Теперь, наряду с предметами, обязательными для изучения в рамках школьной программы, его воспитанники под руководством представителей Росгвардии будут принимать участие в занятиях по строевой и физической подготовке, в мероприятиях, направленных на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, смогут узнать о том, какие задачи выполняет силовая структура.
- Открытие кадетского класса – радостное и значимое событие, как для учеников, так и для их родителей, - отметил полковник Тряпичников, поздравляя первоклассников с началом нового этапа в жизни. - Нынешний сентябрь, как и весь год, для Росгвардии особенный. 27 числа исполняется семьдесят лет со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. Человек огромного таланта, он многого достиг благодаря своей тяге к знаниям и умению учиться. Без этих навыков науку побеждать не осилишь. От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперед – к новым вершинам в знаниях! Пусть каждому из вас неизменно сопутствуют удача и успех!
В завершение торжества, посвященного Дню знаний, военный оркестр Центра подготовки личного состава Росгвардии устроил для участников праздника плац-концерт, передает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСВНГ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 сентября 2018 19:04Наиль Нугманов: "Думаю, на форуме по стратегии региона мы увидим итоговые документы"
Наиль Нугманов был модератором одной из секций на сессии "Сбережение народа", посвященной улучшению качества медицинской помощи в регионе. Социум
36
3 сентября 2018 18:38
Ожиданиями от мероприятия поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов. Социум
53
3 сентября 2018 18:23
В День города 9 сентября посещение всех муниципальных и областных музеев Самары будет бесплатным. Социум
82
Здравоохранение
3 сентября 2018 15:19
Подведены итоги третьего Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Здравоохранение
101
1 сентября 2018 13:20
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Здравоохранение
368
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
186
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
128
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
830
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1067
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
223
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
387
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
359
Образование
3 сентября 2018 18:45
Более двух тысяч студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю... Образование
50
3 сентября 2018 18:00
С самого утра на Полевом спуске самарской набережной работали интерактивные площадки факультетов и студенческих организаций. Образование
77
3 сентября 2018 13:07
С началом нового учебного года студентов поприветствовал Дмитрий Азаров. Образование
133
Культура
3 сентября 2018 16:51
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Толь Культура
128
3 сентября 2018 12:12
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Культура
178
3 сентября 2018 11:28
В программе открытия примут участие самарские playback-театры «Просто вместе» и «Амальгама». Культура
171
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
191
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1168
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1383
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
352
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
867
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1512
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1041
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1904
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1667
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
360
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1283
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
892
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
981
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
976
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
720
Мероприятия