В День знаний в Тольятти открыт кадетский класс Росгвардии

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В Тольятти на базе школы №55 открылся кадетский класс Росгвардии. Торжественное событие состоялось в День знаний – 1 сентября. На торжественном мероприятии присутствовал начальник Центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ полковник Андрей Тряпичников и заместитель начальника по работе с личным составом полковник Сергей Кулаков. Представители командования центра, который официально взял над классом шефство, вручили директору школы флаг ВНГ РФ. А каждый из тридцати учеников нового класса получил в подарок обложки для тетрадей и ручки с символикой Росгвардии.Полковник Тряпичников поблагодарил руководство кадетской школы за проделанную работу по созданию специализированного класса. Теперь, наряду с предметами, обязательными для изучения в рамках школьной программы, его воспитанники под руководством представителей Росгвардии будут принимать участие в занятиях по строевой и физической подготовке, в мероприятиях, направленных на воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, смогут узнать о том, какие задачи выполняет силовая структура.- Открытие кадетского класса – радостное и значимое событие, как для учеников, так и для их родителей, - отметил полковник Тряпичников, поздравляя первоклассников с началом нового этапа в жизни. - Нынешний сентябрь, как и весь год, для Росгвардии особенный. 27 числа исполняется семьдесят лет со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова. Человек огромного таланта, он многого достиг благодаря своей тяге к знаниям и умению учиться. Без этих навыков науку побеждать не осилишь. От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперед – к новым вершинам в знаниях! Пусть каждому из вас неизменно сопутствуют удача и успех!В завершение торжества, посвященного Дню знаний, военный оркестр Центра подготовки личного состава Росгвардии устроил для участников праздника плац-концерт, передает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСВНГ по Самарской области