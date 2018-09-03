В День знаний Михаил Бабич принял участие в открытии нового Чувашского кадетского корпуса ПФО

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Нынешний День знаний для 400 кадет и их преподавателей – особенный. Здесь состоялось открытие комплекса зданий образовательного учреждения, включающего спальные и учебный корпуса, спортивные и актовый залы, кабинеты дополнительного образования, а также благоустройство прилегающей территории и новый «Кадетский сквер».В 2017 году Чувашский кадетский корпус включен в проект «КаДетство» (реализуется в округе с 2013 года), инициатором которого в должности полпреда Президента РФ в ПФО являлся Михаил Бабич. Аппарат полномочного представителя совместно с руководством Чувашии, Министерством обороны России и партнерами (Группа Компаний «Ренова» – генеральный партнер проекта) поставили перед собой цель создать все необходимые условия для получения кадетами конкурентоспособного образования. За один год, практически с нуля, построен комплекс зданий образовательного учреждения.В торжественных мероприятиях приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Дронов, Герои Российской Федерации Владимир Рахманов, Николай Гаврилов и Сергей Нефедов, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, правнучка Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова Аделина Сотникова, руководители крупных предприятий – члены Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО, а также кадеты, их родители и педагоги.Приветствуя кадет во время торжественной линейки, Михаил Бабич отметил, что построенные объекты соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к подготовке учащихся.«Сегодня по всей России тысячи ребят пошли в школы, в новые учебные классы. И, конечно же, очень волнительным моментом для нас является открытие в городе Чебоксары Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова. За прошедшие пять лет мы построили шесть кадетских корпусов. Вчера в Нижегородской области также завершили строительство и передали ребятам новый кадетский корпус. Сегодня новые учебные классы открылись в Перми, в Башкирии (в городе Ишимбай). Украшением нашего проекта является этот великолепный кадетский корпус, первую капсулу которого мы заложили буквально чуть более года назад. Знаете, огромный труд большого количества людей вложен в данный проект, чтобы именно сегодня, 1 сентября, мы смогли открыть двери этого кадетского корпуса. Несмотря на все сложности и очень сжатые сроки, была сделана эта работа. И я хочу поблагодарить всех и, прежде всего, Михаила Васильевича и его команду. Хочу поблагодарить наших партнеров из группы компаний «Ренова», которые подарили целый спальный корпус, сделанный на свои средства. Мы продолжим наше партнерство для того, чтобы и в дальнейшем развивать учебно-материальную базу кадетского корпуса. Хочу поблагодарить Минобороны России, которое является нашим партнером в этом проекте», – подчеркнул Михаил Бабич.Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поздравил воспитанников кадетского корпуса с началом нового учебного года. Он поблагодарил Михаила Бабича за поддержку в возведении уникального образовательного учреждения и отметил, что для жителей Чувашии это исторический день.Во время праздничной линейки кадеты продемонстрировали строевую выучку, пройдя торжественным маршем, а также творческие номера.После завершения линейки Михаил Бабич пообщался с воспитанниками Чувашского кадетского корпуса и их родителями, а также вместе с почетными гостями осмотрел новые объекты образовательного учреждения. Специальному представителю Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Белоруссия рассказали о качественно новых условиях, в которых отныне будут жить кадеты. В новом спальном корпусе на 250 мест предусмотрено размещение в просторных жилых комнатах, оборудованных душевыми кабинами и санузлами. Особое внимание было уделено дизайну помещений – современный интерьер призван сделать так, чтобы общежитие не напоминало подросткам казарму. Также на каждом этаже оборудовали классы самоподготовки, комнаты отдыха, психологической разгрузки и помещения для занятий спортом. Гостям показали новый учебный корпус, спортивные и актовый залы.На встрече с журналистами Михаил Бабич поделился впечатлениями от увиденного и подвел итоги реализации окружного проекта «КаДетство», инициатором которого он являлся на посту полномочного представителя Президента РФ в ПФО: «Проект «КаДетство» в ПФО – это шесть кадетских корпусов, а также Президентский кадетский корпус в Оренбурге и два Суворовских военных училища: одно будет реконструировано в Ульяновске и, по сути, заново отстроено, а в Перми уже принимает третий набор, третью параллель воспитанников. Все это единая система, единый образовательный процесс, в котором есть возможность получить самое современное общее образование – среднее образование. И, конечно, он наполнен кадетским компонентом, суворовским компонентом – то, что называется военно-патриотическим воспитанием. Это дисциплины дополнительного образования по спортивной подготовке, по различным кружкам и секциям, которые наполняют творческую составляющую образовательного процесса. Когда государство и наш попечитель вкладывают такие средства, мы рассчитываем на то, что кадетский образовательный компонент позволит нам воспитывать будущих защитников Отечества, провести такую профориентацию на этапе образовательного процесса, чтобы ребята, заканчивая кадетский корпус, уже имели понимание и устойчивое желание в выборе будущей профессии, связанной с защитой нашей Родины. Сегодня у нас количество поступающих в высшие военные учебные заведения силовых структур из 100% выпускников уже выходит за 70%. То есть никто никого искусственно не подталкивает. Но пройдя подготовку в наших кадетских корпусах, у ребят не остается сомнений в выборе профессии».В свою очередь, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Дронов отметил, что шефство ВКС над кадетскими корпусами является беспрецедентным шагом. «Закладывая в детях любовь к небу, к летной профессии, мы понимаем, что это будущие летчики, будущие офицеры, которые в последующем поступят в летные авиационные училища, успешно пройдут обучение и будут служить на благо нашей Родины», – добавил он.В рамках торжественного мероприятия для гостей и кадет прошел Урок мужества, который провели Герои Российской Федерации: боевой летчик, генерал-лейтенант в отставке Николай Гаврилов, космонавт-испытатель, почетный академик Российской академии космонавтики Сергей Нефедов и летчик-испытатель Владимир Рахманов. Завершился праздник высадкой деревьев на территории нового Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа.Профиль обучения в Чувашском кадетском корпусе ПФО – подготовка специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение принимаются школьники, начиная с 5 класса. В этом году в Чувашском кадетском корпусе приступят к занятиям 400 кадет, приехавших на учебу со всей страны, передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.