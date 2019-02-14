В День всех влюбленных сотрудники ГИБДД Самары провели профилактическую акцию «Безопасные сердца»

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Поздравляя молодые семьи, инспекторы ГИБДД напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения на дорогах, призвали их всегда быть внимательными и осторожными, а также подарили воздушные шары в виде сердец, сувениры с символикой ГИБДД и в этот день также во всем мире отмечается еще один праздник – Всемирный день дарения книги – подарили книгу по Правилам дорожного движения.Молодожены Сергей и Ирина – автолюбители с большим стажем,отметили, что никак не ожидали, что в числе поздравляющих будут еще исотрудники ГИБДД, с которыми на дороге всегда находили взаимопонимание и рассказали, что уже даже в этом году инспекторы ДПСпомогли Ирине отбуксировать автомобиль из снега.Другие молодожены Виталий и Анна – только еще проходят обучение в автошколе и совсем скоро станут водителями, и на данный моментпередвигаются по городу в качестве пешеходов - стараются никогда не нарушать правила дорожного движения, им дорожные полицейские вручили световозвращающие элементы и порекомендовали использовать их в темное время суток на одежде при передвижении по дорогам города.А молодожены Юлия и Дмитрий – поделились, что когда станут родителямиобязательно позаботятся о приобретении детского кресла длябудущего малыша. Поблагодарили сотрудников за неожиданный сюрприз подарки и замечательное настроение.В завершение мероприятия инспекторы ГИБДД пожелали всем молодоженам крепкого семейного союза, любви, верности и конечно жебезопасных дорог, передает пресс-служба ГИБДД Самары.Фото: пресс-служба ГИБДД Самары