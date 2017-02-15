В День всех влюбленных кинельские полицейские вместе с волонтерами провели акцию «Любовь и жизнь бесценны. Дорогу выбираешь ты»

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Ребята предлагали участникам дорожного движения написать пожелания на открытках и передавали их следующему водителю, вручали автовладельцам шары в виде сердец и самодельные памятки с добрыми пожеланиями в дорогу. Под руководством полицейских активисты рекомендовали водителям снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и обращать внимание на пешеходов, готовящихся к переходу проезжей части, а также обязательно соблюдать все правила при перевозке детей.Участниками акции стали и пешеходы, которым активисты напомнили о том, что необходимо быть предельно внимательными и что не стоит рисковать жизнью, переходя дорогу в неположенном месте.Все участники дорожного движения благодарили полицейских за столь необычную акцию и обещали юным инспекторам соблюдать Правила дорожного движения и быть вежливыми на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.