В День театра «Молодежка ОНФ» и самарские школьники побывали на познавательной экскурсии «Мир закулисных профессий»

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Активисты ОНФ вместе с руководством одного из самых современных и технологичных театров юного зрителя «САМАРТ» рассказали ребятам, которым только предстоит выбрать будущую профессию, о «закулисных» профессиях. «В послании президента Федеральному собранию 1 марта 2018 г. Владимир Путин обозначил необходимость создания системы ранней профориентации школьников. Наша экскурсия – это своего рода «билет в будущее», шанс правильно выбрать будущую профессию исходя из своих творческих способностей и полученных знаний», – рассказал о цели экскурсии сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Школьники и студенты лично убедились, что театральный зал представляет собой место творческой реализации актеров, художников и дизайнеров, а еще это сложное инженерное сооружение, где востребованы технические специалисты разных направлений.«Театр, безусловно, служит площадкой для развития хорошего творческого вкуса, но это и вместилище самых разных профессий и специальностей. Здесь дизайнерский состав, люди с высшим профессиональным образованием по линии художественного оформления, и огромное количество инженерных специальностей, задействованных при оформлении декораций и механизмов сцены. Специалисты, задействованные в создании спектакля, всегда находятся за кулисами. О некоторых театральных профессиях молодежь вовсе не знает», – считает участник команды «Молодежки ОНФ» Олег Ломаев.Он рассказал, что его основная профессия далека от театра, но он мечтает раскрыть в себе и творческий, актерский потенциал, и даже уже сыграл в нескольких спектаклях на профессиональной сцене одного из самарских театров. Это очень сильные эмоции, когда выходишь на сцену без профессионального образования, признался общественник.Директор театра Сергей Соколов пояснил, что можно прийти в театр и оказаться не в классическом театре, а оказаться в районе самой сцены или в общем пространстве среди актеров, передвигаться и быть соучастником спектакля, например, в «Мамаше кураж» и «Бумбараше».Некоторые участники экскурсии посетили самарский театр юного зрителя впервые и их очень впечатлила сама атмосфера театра и зал, оборудованный по последнему слову техники. Ребята увидели работу гримеров, реквизиторов, звукорежиссеров, а также инженеров, осуществляющих монтаж и ремонт оборудования, специалистов по освещению сцены и программистов в театре.Участники команды «Молодежки ОНФ» оценили экскурсию как очень полезную и предложили делать аналогичные познавательные экскурсии для молодежи и в другие творческие и многопрофильные организации с целью ранней профессиональной ориентации молодежи, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ