В День российского студенчества Елена Лапушкина встретилась с самарскими КВН-щиками

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В День российского студенчества Глава городавстретилась с самарскими КВН-щиками – активными и яркими представителями молодежи. Поговорить о творческих достижениях самарского КВН и планах на будущее, а также обсудить роль молодежи в развитии города пришли опытные члены клуба веселых и находчивых – чемпионы Высшей Лиги - и участники студенческих команд, только набирающих обороты.Руководитель движения «Самарский КВН»рассказал, что в последнее время интерес к игре у самарцев только возрастает - за прошедший год число членов клуба превысило 2400 человек, а игры посетили более 52 000 зрителей. При этом самарские команды ценят не только внутри региона: многие из них становятся участниками федеральных и международных лиг. Так команда Самарского технического университета «Волжане» поборется за чемпионство в Премьер-лиге, игры которой пройдут в Москве, а команда Самарского университета имени академика Королева «Неваляшки» будет представлять наш город на Международной лиге в Белоруссии.Кроме того, Сергей Ларионов отметил, что на играх такого масштаба командам нужна всесторонняя поддержка: «Безусловно, зрительская поддержка нам очень помогает на играх, но участие в соревнованиях такого масштаба требует финансовых затрат, которые не под силу студентам. Мы очень рады, что правительство Самарской области в этом году приняло программу по поддержке самарского движения КВН», - Сергей Ларионов.Елена Лапушкина отметила, что понимает всю значимость молодежного движения и сказала о готовности городской Администрации поддерживать самарский КВН.«Мы очень гордимся тем, что одна из первых ваших встреч с молодежью состоялась именно с нами, да еще и в такой символичный праздник. – сказал Сергей Ларионов. - Я бы хотел отметить, что КВН-щики – люди разносторонние и имеющие активную гражданскую позицию. Сегодня мы пришли к вам с предложением – мы готовы оказать всемерную помощь в подготовке любимого города к ЧМ-2018», - обратился руководитель движения к Елене Лапушкиной.В свою очередь, Елена Лапушкина поблагодарила ребят и выступила с встречным предложением – принять участие в проекте «Самарская траектория роста».Присутствующая на мероприятии руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политикерассказала о его целях и условиях участия. Она отметила, что в ближайшее время будет создана «Молодежная лига управленцев», члены которой смогут проходить практику в подразделениях администрации Самары. Кроме того, проекты, предложенные студентами, будут доработаны с профессиональными наставниками и впоследствии реализованы.«Если у вас есть желание принимать непосредственное участие в развитии города, менять его в лучшую сторону – пожалуйста, мы вас ждем. Именно молодые люди сейчас предопределяют дальнейшую судьбу города. – сказала Елена Лапушкина. - Мы рассмотрим все предложенные идеи и проекты, адаптируем их и вместе с вами будем претворять в жизнь», сообщает пресс-служба администрации Самары.