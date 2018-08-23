В День российского флага участники Молодежки ОНФ провели патриотические акции в Самарской области

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С самого утра участники молодежной команды раздавали на улицах областной столицы – ул. Максима Горького и Венцека, в районе Речного вокзала, ленточки триколора, чтобы напомнить жителям и гостям города о Дне государственного флага, который объединяет всех россиян. «Жители откликались очень позитивно на нашу акцию, благодарили за внимание и уважение к символике государства. Некоторые даже присоединялись и тоже начинали раздавать триколор вместе с нашей командой», - рассказал участник самарской команды Молодежки ОНФ Михаил Мухлынин.Благодаря инициативе Молодежки ОНФ совместно с представителями Самарского речного пассажирского предприятия был установлен новый флаг на одном из пассажирских теплоходов пригородного рейса. Участница молодежной команды ОНФ Елизавета Прохорова выразила уверенность, что такие акции необходимы и очень объединяют граждан.«Главной идеей в День флага является идея национального единения, чувства сопричастности жителей всех регионов, всех городов и сел нашей большой страны и общей ответственности за будущее нашей Родины», - сказала Елизавета.Завершили празднование Дня государственного флага участники команды Молодежки ОНФ проведением акции «Россия в каждом окне» вместе с курсантами и вожатыми военно-спортивного лагеря «Авиатор» в поселке Октябрьский Кинельского района. Главный символ страны украсил фасады жилых корпусов лагеря.«В военно-спортивном лагере «Авиатор» проходят патриотические сборы для двухсот подростков, многие из которых являются воспитанниками корреляционных учреждений или оказались в трудной жизненной ситуации. Общественники Народного фронта ежегодно организуют для курсантов лагеря совместные патриотические мероприятия. - рассказал член региональной ревизионной комиссии ОНФ Геннадий Черковский. – В День флага мы хотели напомнить ребятам, что означает каждый цвет российского флага, и как важно символы благородства, честности и смелости стараться воплотить качества в своей жизни, в своих поступках».Команда Молодежки ОНФ приготовила для подростков историческую игру «Путешествие во времени». «Мы хотели ребятам в форме игры напомнить историю появления российского флага, исторических персонажей, причастных к истории флага, и провели викторину на знание государственной символики», - поделился участник команды Молодежки ОНФ Валентин Канделаки.Завершился праздничный вечер совместным исполнением еще одного важного государственного символа - гимна России, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.