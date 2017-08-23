В День российского флага самарские активисты ОНФ провели патриотические акции

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Активисты молодежного крыла ОНФ на улицах городов раздавали ленточки «триколор», символизирующие цвета российского флага, и проводили экспресс-опрос на знание государственной символики среди жителей.В Самаре пикеты прошли на пешеходной улице Ленинградской и на Полевом спуске набережной реки Волги. Ленточки в цветах российского флага получили жители Тольятти в Парке Победы и Парках культуры и отдыха Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов города.Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский провел урок патриотизма с молодыми офицерами областного управления исправительной системы.В этот день общественники ОНФ также приехали в гости к курсантам военно-спортивного лагеря «Авиатор» в поселке Октябрьский Кинельского района, где проходят патриотические сборы для более чем 200 детей и подростков, многие из которых являются воспитанниками корреляционных учреждений или оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы рассказать о символах России, ее истории, провести спортивно-деловую игру на знание истории государства российского и организовать мастер-классы по игре на народных музыкальных инструментах.На торжественной линейке по случаю празднования Дня российского флага молодые активисты вручили вожатым фильм о безымянном герое, чье доблестное имя было восстановлено, и много десятилетий спустя летчику Михаилу Ворожейкину на родине в селе Съезжее Богатовского района Самарской области при содействии члена Регионального штаба ОНФ Валерия Синцова установлен памятник.И по традиции в этот день активисты ОНФ меняли выцветшие и старые флаги на зданиях поселковых администраций на новые. В этом году новые флаги от активистов получили администрация поселка Усть-Кинельский, села Октябрьский и дом культуры села Бобровка, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Самарской области.Фото: ОНФ Самарской области