В День проведения Парада Памяти в Самаре ограничат движение транспорта
6 ноября 2018 14:53
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Историческое значение легендарного парада 1941 года связано с событиями Великой Отечественной войны и статусом города Куйбышева (ныне Самара) как запасной столицы СССР. Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. Тема Парада Памяти 2018 года – «Оружие Победы». Пропуск для жителей в специально отведенные смотровые зоны откроется в 11.00.
Ограничение движения транспорта
6 ноября в день проведения репетиции будет временно ограничено движение транспорта по близлежащим к площади улицам, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, а именно:
с 15.00 до 6.00 7 ноября по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейкой до Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.
7 ноября с 6.00 до 15.00 зона ограничения расширяется: по ул. Вилоновская от Чапаевской до Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, по ул. Фрунзе от Краснормейской до Шостаковича, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского. Также будет перекрыт участок улицы Молодогвардейской от ул. Вилоновской до Ульяновской.
Кроме того, 7 ноября будет запрещена стоянка транспортных средств на площади им. Куйбышева и близлежащим улицам.
Обращаем ваше внимание, что техника, которая будет участвовать в прохождении по площади Куйбышева, после прохождения перемещается по улице Вилоновской, далее по Галактионовской и заезжает во двор театра оперы и балета. Просьба не препятствовать ее проезду, передает пресс-служба облправительства.
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