В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»
30 января 2018 16:29
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В Самаре в здании вокзала Куйбышевской железной дороги представители ОНФ вместе с участниками военно-патриотического объединения «Сокол» представили информационную выставку «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся». Для жителей Самары и гостей города юные патриоты организовали выставку предметов и наград времен Великой Отечественной войны, которые были найдены участниками поисковых экспедиций в местах боевых сражений в разных регионах страны. Почетный караул, песни военных лет и показ фильма о блокадном Ленинграде создавали торжественную обстановку и привлекали внимание пассажиров в зале ожидания вокзала. Все желающие получили открытки с информацией о блокаде Ленинграда в цифрах.
За время блокады от голода и лишений погибли свыше 630 тыс. ленинградцев. Эта цифра была названа на Нюрнбергском процессе. Реальная цифра историками оценивается в 1,5 млн человек, 97% которых погибли от голода и 3% – от артобстрелов и бомбежки. Большинство погибших в блокаду похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище, рассказал молодым самарцам сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.
«Печальные цифры статистики, напоминающие о потерях и лишениях жителей блокадного Ленинграда, не могут никого оставить равнодушным. Мы напоминаем жителям и гостям города о мужестве народа, выстоявшего в борьбе за жизнь, независимость от фашистского режима», – пояснил идею акции Покровский.
«Нынешнему поколению, выросшему при изобилии на прилавках, трудно представить, что такое норма хлеба и как на нее прожить, – сказал участник «Молодежки ОНФ» в Самарской области Сергей Борзенков. – Спустя более 70 лет важно помнить о пережитых днях, о том, как умирали дети от голода. В знак этого на столах мы разложили кусочки хлеба по норме, которая выдавалась в определенный период блокады. А также карточки с составом хлеба».
В Тольятти информационную точку «Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся» участники «Молодежки ОНФ» развернули в парке Победы. Член регионального штаба ОНФ, участник «Молодежки ОНФ» Денис Радченко рассказал, что всем пришедшим в парк в этот яркий солнечный день жителям города общественники и студенты раздавали открытки памяти, чтобы напомнить, что много лет назад именно в этот день произошло важнейшее событие Великой Отечественной войны – прорыв блокады Ленинграда, подаривший жителям города надежду на спасение, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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