В День отказа от курения студенты Политеха меняли сигареты на мандарины

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Сигареты на мандарины и конфеты можно было обменять на крыльце главного и первого корпусов вуза и в академии строительства и архитектуры.Активисты профкома и студсовета проводили мини-опрос о курении среди молодежи, угощали сладкой ватой и приглашали к участию в необычной викторине, сообщает пресс-служба СамГТУ.