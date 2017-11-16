В День отказа от курения студенты Политеха меняли сигареты на мандарины
16 ноября 2017 22:56
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Сигареты на мандарины и конфеты можно было обменять на крыльце главного и первого корпусов вуза и в академии строительства и архитектуры.
Активисты профкома и студсовета проводили мини-опрос о курении среди молодежи, угощали сладкой ватой и приглашали к участию в необычной викторине, сообщает пресс-служба СамГТУ.
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