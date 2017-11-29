В «День неизвестного солдата» в Самаре состоятся памятные мероприятия
29 ноября 2017 18:28
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Так, с 9 утра на площади Славы пройдет Вахта Памяти. В это же время откроется мобильный пункт Самарского отделения Общероссийского движения «Поисковое движение России», принимающий заявления граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
В 12.00 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей матери-Родине». В ней примут участие представители правительства Самарской области и администрации Самары, почётные граждане и ветераны, представители общественности и молодежных организаций, учащиеся образовательных учреждений.
На площадь Славы 3 декабря приглашаются все желающие почтить память павших воинов. В церемонии возложения также примут участие рота почетного караула и музыканты духового военного оркестра, сообщает пресс-служба облправительства.
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