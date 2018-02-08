В День науки в детском саду "Семицветик" дети представили свои лучшие проекты и выставку рисунков, посвященную роботам

216

В 2016 году команда детсада заняла второе место в конкурсе по робототехнике "ИКаРенок" среди дошкольных учреждений региона.По словам воспитателей, в детском саду уже несколько лет проводится конкурс "Парад проектов". Темой последнего из них, прошедшего в декабре 2017 г., стали "Робо-помощники в семье". Модели технических устройств, облегчающие работу членов семьи в быту или при организации семейного отдыха и досуга, были изготовлены с использованием образовательных наборов по робототехнике и подручного материала. О некоторых из них ребята рассказали на празднике, посвященном Дню науки.Одни из них вспомнили о традициях семьи и представили самовар "Теплодар", который сам заваривает и наливает чай, печет пирожки, булочки, выдает конфеты, сахар. "У нашего "Теплодара" есть встроенный монитор, по которому можно смотреть фото и видео", - рассказал воспитанник Тагир Ибрагимов.Был также продемонстрирован "Семейный трансмобиль", который, по замыслу, позволяет без проблем доставлять ребят в школу и обратно."Он может трансформироваться в различных животных, в зависимости от дорожного покрытия", - пояснили ребята. - Трансмобиль станет собакой на асфальтовой дороге и примет форму лягушки на бездорожье".Юные конструкторы поведали не только о своих моделях, но и об используемых в них моторах, датчиках и программах управления."Многим нашим детям нравится заниматься техническим творчеством. Мы стараемся идти в ногу со временем. У них безграничный потенциал, главное - его раскрыть. Способности есть у всех, - отметила воспитатель Виктория Седашева. - Они придумывают настоящие шедевры, которые многим взрослым сделать не по силу. Часть изобретений даже можно довести до внедрения. Часто модели делаются методом проб и ошибок. Если что-то не получилось - разберут и еще раз соберут. Ребята и сейчас работают над новым проектом"."Собираем экскаватор-тягач и разрабатываем для него программу", - пояснили дети."Мы проводим со всеми занятия по робототехнике, а кто хочет - приходит дополнительно учиться в наше конструкторское бюро. Привлекаются даже ребята младшего дошкольного возраста", - рассказала заведующая детским садом "Семицветик" Светлана Пересыпкина. - На нашем примере мы хотим показать, что наукой можно заниматься и с дошкольниками. Дети, приобщаясь к техническому творчеству, могут реализовать свои мечты. Хотим воспитать всесторонне развитую личность".Напомним: о том, что в сферу высоких технологий в образовании нужно погружать с юного возраста, неоднократно говорил президент РФ. О важности достижений в сфере IT не однажды напоминал и глава региона.