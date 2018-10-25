В День народного единства в Самаре будет организован забег «В беге мы едины!»

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Организаторы забега: Департамент физической культуры и спорта городского округа Самара, Самарская областная федерация легкой атлетики и школа бега и функциональной подготовки Run Studio.В программе забега : 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км , корпоративный забег 5х3 км и детский забег на дистанции 600 м и «Самарская миля» - 1586 метров. «Самарская миля» - это массовый, бесплатный забег для всех желающих. Участники «Самарской мили» станут частью флэш-моба, который посвящён «Дню народного единства». Дистанция полумарафона пройдет в 2 круга по Волжскому проспекту. Старт и финиш будут располагаться возле бассейна ЦСКА ВВС рядом с набережной реки Волга.Участникам дистанций 21,1 км, 10 км, 3 км , корпоративного забега и детского забега выдается стартовый пакет с индивидуальным номером, электронным чипом для определения результата и шапкой с символикой забега. На финише участникам со стартовыми номерами вручат уникальные коллекционные медали.Зарегистрироваться на забег можно на сайте russiarunning.com.Выдача стартовых пакетов будет проходить в ТЦ "Сила Спорта", 2 ноября с 16:00 до 21:00; 3 ноября с 10 до 20:00.Забег «В беге мы едины!» станет частью программы по празднованию Дня народного единства в Самаре. 4 ноября на 2-ой очереди набережной реки Волга с 10:00 начнут работать развлекательные и тематические площадки. В 11:00 состоится праздничный митинг, с приветственными словами к участникам акции обратятся руководители региона и почетные гости. С 11:20 для жителей и гостей города начнется концертная программа «Россия объединяет» с участием творческих, спортивных коллективов и национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Специальный гость программы мероприятия – российская певица Юлианна Караулова. Подробная программа празднования: http://samadm.ru/media/news/16698/, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары