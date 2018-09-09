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В День города в Струковском саду проходит фестиваль молодежной культуры и спорта

9 сентября 2018 16:52
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В рамках фестиваля проходят мастер-классы по экстремальным видам спорта, работают интересные интерактивные площадки.
В обновленном Струковском саду сегодня, 9 сентября, проходит фестиваль молодежной культуры и спорта: в новом скейтпарке соревнования по скейтбордингу и BMX, на открытой эстраде и в летнем театре выступают молодежные рок-группы. В рамках фестиваля проходят мастер-классы по экстремальным видам спорта, работают интересные интерактивные площадки.

В круглой беседке работает локация #стильнаясамара. Для всех девушек и женщин Самары организованы мастер-классы от стилистов. Наталья Громова рассказывает о современном базовом гардеробе (что должно быть в шкафу каждой девушки, как сочетать простые вещи и выглядеть модно и современно, примеры в виде комплектов на вешалках). Светлана Малкина рассказала о модных тенденциях осень/зима 2018–2019 (какие вещи нужно покупать, чтобы оставаться в тренде, как сочетать их с повседневной одеждой, готовые примеры комплектов на вешалках).

Напротив фонтана в виде водопада работает локация «Сказки Самарского края»: три профессиональных детских аниматора в костюмах принцессы, Белоснежки и Буратино читают самарские сказки Наталии Красиковой для самых юных посетителей парка. На лужайке есть пледы, на которых все желающие, удобно расположившись, могут послушать мастеров художественного чтения.

Напротив полукруглой беседки работает локация «Открытая сцена». Ведущий Алексей Федин, участник команды КВН «Самара», представил состав молодежной музыкальной программы – коллектив Band Jazz Time, танцевальный коллектив «Американо»: танцы в стиле джаз, фолк, соул и коллектив MAilo.

Здесь же проходит чемпионат Самары по битбоксу, особому искусству имитирования драм-машины, при котором работает только голосовой аппарат человека. Сегодня битбокс тесно связан с хип-хоп культурой, часто упоминается как «пятый элемент хип-хопа», хотя битбокс не ограничивается только битбокс-музыкой. В Самаре – солидная школа битбокса, здесь живет чемпион России по битбоксу Тарас Станин. Чемпионат в Струковском саду собрал лучших представителей этого направления.

В фестивале также прияли участие музыкальные и танцевальные коллективы: «Фрау май», Jazzy Sways,The Middle Volga Social Club, а в заключение зрители смогли увидеть шоу барабанщиков, скейт-шоу и флаговое представление.

На главной сцене Струковского парка (крытая эстрада) выступили детские музыкальные и хореографические коллективы Самары, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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