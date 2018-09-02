В День города Сызрань получила почетное звание Города трудовой и боевой славы

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С таким предложением выступили ветераны, его поддержал Дмитрий Азаров и Правительство региона.За годы войны в Сызрани:- 27 Героев Советского Союза;- 11 эвакогоспиталей для раненных;- цистерны с бензином для Сталинграда (в то время, как Баку был отрезан линией фронта);- боеприпасы,в том числе, для "Катюши";- 41 млн артиллерийских снарядов;- охрана главной транспортной артерии между тылом и фронтом - Александровского моста;- новый дом для 620 детей блокадного Ленинграда;- ыпуск снарядов для реактивных систем был увеличен в 28 раз;- промышленный потенциал города вырос в 5 раз.Все это - ежедневным трудом сызранцев."Здесь тыл стал фронтом. Здесь, как и на фронте, шла ежедневная битва за Победу. Отдавая дань уважения и памяти тем, кто приблизил Великую Победу и своим трудом обеспечил нашу мирную жизнь, сызранцы с честью продолжают боевые и трудовые традиции старшего поколения. Нам предстоит еще многое сделать. Уверен, что вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Сызрань по-настоящему процветающим, сохраняющим свои исторические корни, комфортным для жизни городским округом. Убежден, дорогие сызранцы, что вы будете высоко нести присвоенное городу почетное звание, и впишете в его историю еще немало ярких страниц! Вместе мы сделаем город Сызрань лидером!", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.