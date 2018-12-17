В День энергетика в Самарской области пройдет научно-технический форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?»

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18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика. Праздничные мероприятия дня энергетика будут посвящены теме возобновляемых источников энергии, современным и перспективным технологиям отрасли.В 12.30 состоится посещение самарской солнечной электростанции. Этот год является знаковым для энергетики Самарской области – вблизи п. Маяк г.о. Новокуйбышевск завершены работы по строительству первой очереди Самарской солнечной электростанции. Это первая солнечная электростанция в регионе – самая крупная в России – мощностью в 75 МВт. Строительство ведетмосковская компания «Солар Системс», и оно будет проходить в несколько этапов. Сейчас работает первая очередь из трех – ее мощности хватит, чтобы полностью обеспечить электроэнергией город Новокуйбышевск. После полного запуска в мае будущего года панели будут выдавать 75 МВт мощности.В 14.00 во Дворце культуры (г.о. Новокуйбышевск, площадь Ленина, дом 1) пройдет форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?». В рамках форума пройдет награждение почетными знаками особо отличившихся сотрудников отрасли.Затем дебаты студенческих команд на тему «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?». Каждая команда будет защищать свою точку зрения. Зрители также могут участвовать и задавать вопросы участникам дебатов, передает пресс-служба облправительства.