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Новости /  Общество /  Социум  

В День Российского кино в Центре «Художественный» состоится киновечер, посвященный Фаине Георгиевне Раневской

24 августа 2018 16:45
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У входа в кинотеатр зрителей встретит фотозона с забавными изречениями Фаины Раневской, многие из которых стали крылатыми.
27 августа в 18:30 Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105) приглашает отметить День российского кино на киновечере, посвященном Фаине Георгиевне Раневской (6+).

День Российского кино - профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации - ежегодно отмечается 27 августа. Киновечер посвящен легендарной актрисе Фаине Георгиевне Раневской, родившейся 27 августа 1896 года. Ее называют одной из величайших русских актрис XX века и «королевой второго плана». Раневская также известна своими изречениями, многие из которых стали крылатыми.

Ее первая роль в кино - роль госпожи Луазо в немой драме Михаила Ромма «Пышка» в 1934 году - сразу привлекла внимание зрителей и режиссеров, актрису заметили. Но в кино она играла не так часто, как в театре, поясняя: «деньги съедены, а позор остался».

Примечательны ее роли в комедии «Подкидыш» (1939 год), музыкальной комедии «Весна» (1947 год), сказке «Золушка» (1947 год). Низким голосом Раневской говорит «домомучительница» Фрекен Бок в мультфильме «Карлсон вернулся» (1970 год).

Почти четверть века Фаина Раневская проработала в Театре имени Моссовета. В 1961 году актриса была удостоена звания Народной артистки СССР и трёх Сталинских премий (в 1949 году и дважды в 1951 году).

Кинолекторий по творчеству Фаины Раневской проведёт кинокритик, киновед, филолог Валерий Бондаренко. Зрители увидят фрагменты из фильмов и телеспектаклей с участием Раневской, а также фрагменты интервью с ней.

В арт-фойе все гости увидят фотовыставку «История кино в Самаре», организованную совместно с Центральным государственным архивом Самарской области.

Ярким музыкальным украшением киновечера станет выступление лауреата международных конкурсов Надежды Сорокиной, которая исполнит песни из советских кинофильмов.

У входа в кинотеатр зрителей встретит фотозона с забавными изречениями Фаины Раневской, многие из которых стали крылатыми.

Вход свободный.

Пригласительные билеты в кассе ЦРК «Художественный», передает пресс-служба облправительства. 
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