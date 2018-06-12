В День России Дмитрий Азаров вручил награды сотрудникам РКЦ "Прогресс"

"Мы свято храним традиции поколения завоевателей космоса. Мы вновь устремлены в будущее, а РКЦ "Прогресс" устремлён в будущее всегда! Я уверен, что любые задачи, которые ставятся перед предприятием, будут выполнены. А задачи эти очень масштабные. Вся Самарская область и наша страна гордится трудовым коллективом РКЦ "Прогресс"", - отметил Дмитрий Азаров.Почетное звание "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области глава региона вручил Равилю Ахметову.И.о. гендиректора "Прогресса" подчеркнул, что это награда всего 20-тысячного коллектива.Дмитрий Азаров также подчеркнул важность решения по участию РКЦ в создании сверхтяжёлой ракеты, принятого в начале года."Сегодня мы просто обязаны двигаться вперёд опережающими темпами, которые определяет Президент страны Владимир Владимирович Путин", - подчеркнул глава региона, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.