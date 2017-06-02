В День России перед самарцами выступит рок-группа «Ума Турман» и состоится праздничный фейерверк
2 июня 2017 15:53
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Работа большинства фестивальных площадок продлится: 11 июня с 12.00 до 20.00, 12 июня с 12.00 до 18.00. Танцевальная и Международная площадки приглашают к 13.00.
На фестивале буду установлены две сцены: непосредственно на набережной и на пляже. В рамках музыкальной программы на сцену выйдет более 20 коллективов из Самары, Екатеринбурга, Саратова, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска,
Штутгарта.
На Волге пройдет парад необычных судов. Конкурс-соревнование самодельных плавательных средств состоится 11 июня в 12.00, в котором может принять участие каждый, подавший заявку. На пляже состоится шоу воздушных змеев. На территории
набережной пройдет перфоманс-шествие «Полет жизни», главным украшением которого станет зеркальная птица.
На «ВолгаФесте» выступят уличные театры из Самары, Санкт-Петербурга и гости из Франции, которые станут хэдлайнерами первого дня фестиваля.
Образовательные и выставочные площадки на «ВолгаФест» представят галереи, музеи и образовательные центры. Вновь развернут свои шатры «Механические деревянные шестеренки». В мастерских можно будет сделать предметы интерьера и унести их домой. Будут работать маркеты еды «ВолгаПикник» и сувениров «ВолгаМаркет», спортивная площадка.
Кураторами площадки «Паблик-арт» в этом году выступит команда проекта «Огород» совместно с победителями конкурса малых архитектурных форм, объявленного фестивалем. Объекты расположатся на всей территории «ВолгаФеста».
12 июня на второй очереди набережной реки Волга города Самары состоится торжественно-праздничное мероприятие, посвященное государственному празднику День России.
С 12.00 на главной сцене, размещенной около памятника основателю Самары Григорию Засекину, начнется праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова, Москвы.
Весь день, начиная с 12.00, будут работать «ВолгаМаркет», «ВолгаПикник», «Творческая дача», детские проекты, образовательные проекты. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды. Эксклюзивное шоу воздушных змеев, посвященное сочетанию стихий воды и воздуха, представит одна из лучших российских команд.
В 14.00 на Самарской набережной начнется перфоманс-шествие «Полет жизни» - медитативное красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица. Маршрут шествия пройдет по всем арт-объектам фестиваля
«ВолгаФест».
В 18.30 по улице Полевой пройдет шествие представителей народов проживающих в Самарской области «Парад дружбы народов России», которое завершится большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину.
В 19.00 на главной сцене начнется грандиозная музыкально-поэтическая программа «День России. Великие русские открытия», сочетающая видеоарт, музыку в исполнении вокально-инструментального коллектива «Волга Фолк Бенд» и
поэтическую композицию, посвященную значимости российских первооткрывателей в истории страны и мира.
В 21.00 подарком для всех в этот день станет выступление на главной сцене фестиваля знаменитой российской рок-группы «Ума Турман».
Ярким финалом праздника станет уникальный праздничный фейерверк, который в этом году будет осуществляться с реки Волги, сообщает пресс-служба облправительства.
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