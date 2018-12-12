В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта

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Уже в нашей истории именно 12 декабря прошел референдум о принятии Конституции Российской Федерации. В День празднования 25-летия основного закона страны в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили главный документ гражданина Российской Федерации.Жительница Железнодорожного района Снежана Водякова в будущем мечтает о службе в правоохранительных органах. Сегодня девочка входит в совет школы, отстаивая интересы сверстников.Ей и другим ребятам с активной жизненной позицией паспорта вручил майор полиции, начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции №9 Управления МВД России по городу СамараАндрей Евгеньевич Князев. Он поздравил школьников с особенным днем в их жизни и важной датой в истории России.После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка оказалась весьма полезной - именносейчас восьмиклассники проходят историю XX века, передает пресс-служба облправительства.