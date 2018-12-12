В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
12 декабря 2018 16:43
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Уже в нашей истории именно 12 декабря прошел референдум о принятии Конституции Российской Федерации. В День празднования 25-летия основного закона страны в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили главный документ гражданина Российской Федерации.
Жительница Железнодорожного района Снежана Водякова в будущем мечтает о службе в правоохранительных органах. Сегодня девочка входит в совет школы, отстаивая интересы сверстников.
Ей и другим ребятам с активной жизненной позицией паспорта вручил майор полиции, начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции №9 Управления МВД России по городу Самара
Андрей Евгеньевич Князев. Он поздравил школьников с особенным днем в их жизни и важной датой в истории России.
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка оказалась весьма полезной - именно
сейчас восьмиклассники проходят историю XX века, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
12 декабря 2018 17:26
В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации. Социум
10
12 декабря 2018 17:15
Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив. Социум
8
12 декабря 2018 16:43
После торжественного мероприятия ребята познакомились с развитием страны через изменение Конституции РФ, экскурсия в экспозиции Исторического парка... Социум
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В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта