В День Конституции РФ в Самаре пройдет акция «Мы – граждане России»

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30 школьников из 20 муниципальных образований нашей губернии в этот день получат важнейший документ своей жизни из рук известных представителей Самарской области. Молодые люди заслужили такое право значительными успехами в учебе, спорте, искусстве, научно-техническом творчестве и общественной жизни. Они активны, инициативны и настойчивы в достижении своих целей. И участие в таком торжественном событии будет способствовать большей мотивации подростков на социально-значимую деятельность во благо общества и государства, повысит значение понятия «гражданин России» в их сознании.В программе проведения мероприятия также предусмотрено посещение исторического парка «Россия – моя история» и экскурсия по Самаре. В парке ребята смогут увидеть уникальную мультимедийную выставку, на которой «оживает» вся история России со времен первого правителя до 2016 года, а на экскурсии познакомятся с историей образования города и губернии, ее богатым революционным прошлым и современными достижениями, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: uryupinka.ru