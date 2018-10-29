В ДК им. Кирова состоится заключительный концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Маэстро марш»

108

Для жителей Самары эта дата особенная – знамя, под которым совместно с Русской Армией воевали болгарские ополченцы, было вышито монахинями Самарского женского монастыря в честь Иверской иконы Божией Матери.В концертной программе примут участие детско-юношеские творческие коллективы учебных заведений Самары – духовые оркестры, оркестры русских народных инструментов, струнный оркестр, вокальные и фольклорные коллективы. Будут исполнены уникальные музыкальные произведения из хранилищ Российской Государственной библиотеки и личных собраний отечественных исследователей батальной музыки, посвящённые войне 1877-1878 годов.Среди прочих сочинений прозвучит «Гурко-марш», посвящённый последнему генерал-фельдмаршалу Российской Империи Иосифу Ивановичу Гурко-Ромейко. Его исполнит Самарский муниципальный концертный духовой оркестр под управлением старшего концертмейстера Центрального военного оркестра Министерства Обороны Российской Федерации, заслуженного артиста Республики Дагестан Константина Чуйкова (Москва), передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации