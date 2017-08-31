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Новости /  Общество /  Социум  

В ДК «Победа» пройдет специализированная ярмарка вакансий для женщин

31 августа 2017 14:48
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На мероприятие приглашаются жительницы Самары и Волжского района Самарской области.
4 сентября c 12:00 до 14:00 в  ДК «Победа» (проспект Кирова, 72а) состоится специализированная ярмарка вакансий для женщин (в том числе для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей до 3-х лет). На мероприятие приглашаются жительницы Самары и Волжского района Самарской области.

Ярмарку вакансий организует государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара».

На мероприятии женщины смогут найти работу в соответствии со своей квалификацией, опытом и пожеланиями.

Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившись к специалистам Центра, получат индивидуальные консультации о возможности бесплатной профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации на базе общеобразовательных учреждений и в учреждениях дополнительного профессионального образования.

Более 10 предприятий городского округа Самара предложат сотни вакансий в различных сферах. Однако свободные рабочие места представят не только работодатели. Из 15000 вакансий общегородской базы Центра занятости можно будет выбрать подходящую.

Также все посетители специализированной ярмарки, включая указанную категорию соискателей, смогут получить подробную информацию по вопросам трудоустройства и специальным программам занятости.

Кроме того, всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, о вакансиях по временной занятости, сведения о вакансиях других регионов страны, сельскохозяйственных предприятий Самарской области. Для посетителей подготовелены сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра занятости. 
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Комментарии



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