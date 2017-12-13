В ДК «Металлург» состоится творческая встреча с артистом Виктором Мирным

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Виктор Борисович Мирный, выпускник Воронежского института искусств, в настоящее время занят в 11 спектаклях основного репертуара драмтеатра, он любим публикой и уважаем в профессиональной среде. Многие театралы города знают его как прекрасного исполнителя песен под собственный аккомпанемент на гитаре. Также актер является частым участником благотворительных акций для социально-незащищенных категорий жителей города.Вход на мероприятие – свободный, сообщает пресс-служба проекта «Театральный маршрут».