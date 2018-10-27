В ДК Кирова состоялась премьера спектакля "Вперёд навстречу к чудесам" детского музыкального театра "Задумка"

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Премьера спектакля "Вперёд навстречу к чудесам" детского музыкального театра "Задумка" была представлена сегодня школьникам и их родителям в театральном зале ДК на пл. им. С.М.Кирова!Зрители были в восторге, сообщает пресс-служба ДК Кирова.