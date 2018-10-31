В ДК "Чайка" приглашают на "Ночь искусств"
31 октября 2018 22:01
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Подробная информация по телефону - 312 73 88, передает пресс-служба Департамента культуры и молодежной политики Самары.
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