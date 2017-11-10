В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»

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В этом году тематика Фестиваля посвящена и юбилейным датам, широко отмечаемым в Беларуси и России — 135-летию со дня рождения классиков белорусской культуры Янки Купала и Якуба Коласа и 500-летию белорусского книгопечатания.Главная цель проведения Фестиваля «Беларусь — моя песня!» — приобщение к белорусским национальным ценностям представителей многонационального населения Самарской области, популяризация белорусского языка и произведений белорусских композиторов и поэтов, выявление талантливой молодёжи.Особенность этого творческого форума заключается в том, что он имеет инклюзивную направленность.Ежегодно участниками конкурса-фестиваля становятся творческие коллективы и солисты со всей Самарской области: учащиеся, преподаватели детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических и вокальных студий; государственных и негосударственных образовательных учреждений, а так же учреждений дополнительного образования, коллективы и солисты от НКО.Сто восемь заявок поступило в Оргкомитет фестиваля 2017 года, в том числе из городов Оренбург, Москва, Безенчук.Конкурсный отборочный тур прошёл 28 октября в «Доме дружбы народов» по следующим номинациям: песенное народное и современное творчество (хоровое, ансамблевое и сольное исполнение); художественное слово (проза, поэзия); хореография (ансамблевое и сольное исполнение белорусских народных, современных, эстрадных танцев и оригинальных композиций). Основные критерии оценки — соответствие конкурсных номеров белорусской тематике фестиваля, яркая подача национального колорита и высокий уровень исполнительского мастерства.Лучшие номера лауреатов конкурса-фестиваля искусств, включены в программу гала-концерта. Коллективы и солисты на сцене будут награждены Дипломами лауреатов по степеням, Дипломами и сладкими подарками.В программе мероприятия:14:00 – 14:30 - Торжественное открытие мероприятия, приветствия и поздравления от официальных лиц и почётных гостей Фестиваля;14:30 – 16:00 - гала-концерт лауреатов Фестиваля-конкурса;16:00 – 16:30 - Церемония награждения.Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба облправительства.