В Cамарской области определили лучших в военном пятиборье в ЦВО

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В Самарской области завершился чемпионат Центрального военного округа по военному пятиборью, в котором приняли участие около 30 команд объединений, отдельных соединений и учебных центров, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья.По итогам соревнований первое место заняла команда регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратовской области. Второе и третье места заняли команды 41 общевойскового армии, воинские части и соединения которой дислоцированы в регионах Сибири, и окружной учебный центр подготовки младших специалистов, дислоцированный в Свердловской области, соответственно.Чемпионат проводился на базе отдельного соединения специального назначения в Тольятти. В течение четырех дней спортсмены состязались в беге на 8 км по пересеченной местности, метании гранат в длину и на меткость, стрельбе из автомата Калашникова, преодолении полосы препятствий и плавании.