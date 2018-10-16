В Череповце умер принц из Нигерии, женившийся на россиянке
16 октября 2018 20:09
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Супруга нигерийца Наталья Веденина отметила, что её муж скончался в развлекательном клубе "Платина". У него случился обширный инфаркт.
— Он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всём узнала через два часа, — приводит администрация слова Ведениной.
По её словам, Габриэль будет похоронен в Череповце, однако на церемонию прощания не смогут приехать родственники принца, поскольку путь слишком далёкий, а также нужна виза.
Наталья и Габриэль познакомились в Интернете и первое время общались с помощью электронного переводчика, в 2017 году у них появились сыновья-близнецы. Мальчикам сейчас полтора года.
Фото: © Сherinfo.ru/life.ru
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