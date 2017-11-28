В Челябинске прошла Всероссийская конференция «Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

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В конференции приняли участие представители органов власти субъектов РФ, руководители федеральной системы поддержки предпринимательства.Ключевыми темами мероприятия стали обсуждение вопросов поддержки и развития малого и среднего бизнеса в регионах и разработка стратегии развития инфраструктуры поддержки бизнеса на 2018 год.Программа конференции все три дня была насыщенной. 23 ноября участники работали на четырех площадках:- в секции «Открывай» обсуждались проблемы начинающих бизнесменов;- секция «Сопровождай» была посвящена вопросам поддержки предпринимательства;- на площадке секции «Развивай» представители гарантийных и микрофинансовых организаций делились своим опытом;- в секции «Производи» работали руководители центров кластерного развития и инжиниринга.Самым главным новшеством конференции стала работа секции «Регионы-2018» 24 и 25 ноября, где выездная комиссия по рассмотрениюрегиональных программ поддержки бизнеса оценивала презентации и защиту комплексных проектов развития предпринимательства в регионах.Минэкономразвития России подготовлены новые правила предоставления субсидий регионам на 2018 год, в соответствии с которыми обязательным условием для получения субсидии является наличие утвержденного регионального проекта по развитию сектора МСП. Основной целью регионального проекта должно стать внедрение сервисной модели к поддержке МСП.Проектное планирование на 3-х летний период позволит увидеть четкую картину развития малого и среднего предпринимательства в регионе, обеспечить развитие регуляторных мер по созданию благоприятной бизнес-среды, сети инфраструктуры и доступного финансирования в увязке с социально экономическими задачами, стоящими перед субъектом РФ.Проект комплексного развития предпринимательства в Самарской области представляла руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области. Также, в конференции приняли участие региональные институты поддержки бизнеса – АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области», Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области», ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», сообщает пресс-служба облправительства.