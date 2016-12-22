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Новости /  Общество /  Социум  

В Челябинске пенсионерка под нажимом коллекторов решилась продать почку

22 декабря 2016 14:31
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Коллекторы добиваются от жительницы города, которая получает пенсию в размере 8,5 тысячи рублей, выплаты 490 тысяч.
В Челябинске общественники из социального проекта "Стоп! Коллектор!" пытаются помочь пожилой женщине, которая под нажимом коллекторов обратилась в банк, в котором брала кредит, с предложением о продаже собственной почки.

"Мы сейчас разбираемся в этой ситуации, пока до конца не ясно, сколько женщина должна", - рассказал Znak.com руководитель социального проекта Вячеслав Курилин.

По его словам, коллекторы добиваются от жительницы города, которая получает пенсию в размере 8,5 тысячи рублей, выплаты 490 тысяч. "Но я запросил расчеты, чтобы все перепроверить. Одинокая пожилая женщина взяла кредит на ремонт балкона, потом перекредитовалась, из-за возраста не смогла разобраться в процессе. А потом начали звонить и угрожать, говорили, что сожгут балкон, выбросят на улицу вещи. Представляете, что в голове у женщины творилось? Она увидела меня по телевизору и написала письмо в арбитражный суд. Сюжет был о судебном процессе, и она решила, что я там работаю. Письмо передали мне, и стали разбираться", - рассказал Курилин.

Угрозы со стороны коллекторов прекратились после того, как было подано заявление в полицию. Банк запросил предложения о том, как будет погашаться долг. Пенсионерка посчитала, что может выплачивать по 3 тысячи рублей ежемесячно. В настоящее время банк рассматривает это предложение.

Отметим, вал угроз и нападений со стороны коллекторов на россиян не утихает, несмотря на то что в июле был принят новый федеральный закон, который урезал возможности для выколачивания долгов. Коллекторам теперь запрещено применять физическую силу, угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Кроме того, коллекторам запрещено передавать сведения о долгах третьим лицам, включая родственников и сослуживцев кредитора, размещать такую информацию в интернете, на зданиях и в жилых домах.

Впрочем, все эти новшества вступают в силу лишь с 1 января 2017 года, сообщает newsru.com.


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